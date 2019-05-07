В Энгельсе женщина разбилась при падении с десятого этажа
Трагедия произошла на Шуровой горе
На Шуровой горе разбилась женщина при падении с высотки. Фото очевидца
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В Энгельсе Саратовской области женщина погибла при падении с многоэтажки.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, трагедия разыгралась у дома №7/9 на Шуровой горе.
По предварительной версии, женщина упала с десятого этажа. Не исключено, что она совершила необдуманный поступок.
На месте работают врачи «скорой помощи» и полиция. По словам очевидцев, труп прикрыт.
ИСТОЧНИК KP.RU