Депутат облдумы Евгений Ковалев поздравил ветерана с наступающим Днем Победы

СЕГОДНЯ 19:20 2019-05-07T19:21:48+03:00

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Сегодня, 7 мая, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Ленинского района, депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев совместно с председателем комиссии по охране здоровья граждан Общественной палаты области Татьяной Топилиной и председателем Фонда «Забытые живые» Надеждой Калякиной поздравили с наступающим праздником участника Великой Отечественной войны Бухарова Анатолия Андреевича.

В задушевной беседе у ветерана дома Анатолий Андреевич рассказал о страшных годах войны, познакомил гостей с многочисленными историями из жизни.

Анатолий Андреевич награжден множеством медалей, в их числе – медаль «За отвагу». С момента призыва провел на войне восемь лет. В 1944 году был тяжело ранен.

Гости вручили ветерану памятные подарки и цветы, а так же пожелали крепкого здоровья, счастья и выразили глубочайшую благодарность за мирное небо над головой.

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- Поколение, пережившее войну, необыкновенное поколение. На их плечи легла безмерная тяжесть военных лет. Но они выстояли! Защитив Родину и подарив нам всем мирное небо над головой, – отметил секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Ленинского района, депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU