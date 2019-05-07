2019-05-07T15:29:54+03:00
Происшествия

Саратовец до смерти избил квартиранта подруги из-за боязни обмана

Женщина попросила его поприсутствовать при сделке
Дарья Вострикова
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На 34-летнего ранее судимого саратовца завели уголовное дело за разбой.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 30 марта 2019 года вечером жительница одного из домов на улице Азина хотела сдать комнату в коммуналке и попросила злоумышленника поприсутствовать при этом.

Прибыли двое квартирантов. Один из них, 32-летний, осмотрел жилище и сказал, что оно подходит. Хозяйка предложила отметить сделку небольшим банкетом. Все бы ничего, но ее другу показалось, что квартиранты обманут с оплатой. Он высказал эту мысль вслух.

Пришедший мужчина начал убеждать его в беспочвенности подозрений, однако на это последовали удары по голове и отобранный телефон.

На этом месте хозяйка жилища выгнала драчунов за дверь, где буян начал лупить квартиранта руками и ногами, пока тот не потерял сознание.

Потом он все-таки вызвал потерпевшему скорую помощь. Врачи отвезли избитого гражданина в больницу, где он скончался.

Злоумышленника задержали, сейчас он находится под стражей. Собраны доказательства для того, чтобы предъявить ему обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть

потерпевшего.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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