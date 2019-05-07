Саратовец до смерти избил квартиранта подруги из-за боязни обмана
На 34-летнего ранее судимого саратовца завели уголовное дело за разбой.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 30 марта 2019 года вечером жительница одного из домов на улице Азина хотела сдать комнату в коммуналке и попросила злоумышленника поприсутствовать при этом.
Прибыли двое квартирантов. Один из них, 32-летний, осмотрел жилище и сказал, что оно подходит. Хозяйка предложила отметить сделку небольшим банкетом. Все бы ничего, но ее другу показалось, что квартиранты обманут с оплатой. Он высказал эту мысль вслух.
Пришедший мужчина начал убеждать его в беспочвенности подозрений, однако на это последовали удары по голове и отобранный телефон.
На этом месте хозяйка жилища выгнала драчунов за дверь, где буян начал лупить квартиранта руками и ногами, пока тот не потерял сознание.
Потом он все-таки вызвал потерпевшему скорую помощь. Врачи отвезли избитого гражданина в больницу, где он скончался.
Злоумышленника задержали, сейчас он находится под стражей. Собраны доказательства для того, чтобы предъявить ему обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего.
Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU