В «Диктанте Победы» приняли участие все поколения балаковцев

СЕГОДНЯ 14:52 2019-05-07T15:08:23+03:00

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Всероссийская акция «Диктант Победы» сегодня прошла на двух площадках в Балакове – в лицее №2 и школе №28. К акции присоединились ветераны, школьники и учителя, студенты, общественники и журналисты. В школе №28 в диктанте принял участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Николай Панков.

Перед началом диктанта Николай Панков посетил лицей №2. Здесь представлена экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, от центра военно-патриотического воспитания «Набат». А также выставка детских рисунков и фотографий, на которых юные художники и фотографы запечатлели ветеранов войны, проживающих в районе.

В школе №28 участники диктанта смогли посетить музей моделей военной техники времён Великой Отечественной войны, собранных школьниками своими руками. А также посмотреть фильмы о военном времени.

- Важно, что каждый, участвуя в этой акции, может больше узнать о своих земляках-героях, отдать дань памяти и уважения своим родным и близким, которые сражались за Великую Победу. Приятно, что здесь сегодня и юные жители, и взрослые, и ветераны. Этот диктант объединил разные поколения людей. Вопросы хорошо подготовлены, они всесторонне охватывают тот исторический период, заставляют логически мыслить. Надо знать не только историю, но и культуру той эпохи, — отметил Николай Панков.

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Председатель Совета ветеранов Балаковского района Анатолий Лемешкин отметил, что балаковцы проявили искренний интерес к диктанту.

- Мы видим, с каким хорошим настроением сегодня пришли люди, они сделали это искренне, по велению сердца. И неважно, на все ли вопросы получится ответить, главное — быть сопричастным к такому начинанию — сказал он.

Всего участниками на двух площадках в Балаково стали более ста человек. Десятиклассница балаковской гимназии №1 Анастасия Паницкова призналась, что серьезно готовилась к диктанту и надеется на достойный результат.

- Знать историю своей страны, историю Победы должен каждый. Вопросы диктанта оказались непростыми, но очень интересными. Теперь знаю, что нужно будет повторить перед экзаменами. Надеюсь, в следующем году смогу прийти на диктант всей семьей, — сказала Анастасия.

Напомним, всероссийская акция «Диктант Победы» состоялась по инициативе партии «Единая Россия». На территории нашей области на вопросы диктанта отвечали на 27 площадках. Имена победителей назовут 12 июня, в День России.

ИСТОЧНИК KP.RU