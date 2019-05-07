2019-05-07T14:51:34+03:00
Общество

Саратовцев встретит женщина, которая гладит картину

Такой перфоманс горожанам представят в музее
Дарья Вострикова
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В музее Радищева в Саратове идет финальная неделя выставки «Актуальная Россия. Взрослый выбор».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии,8 мая,в 16:00 горожане увидят перфоманс Натальи Менякиной «20 минут: цветы, ноги, силуэты и женщина, которая гладит картину».

Еще через два дня в учреждении пройдет круглый стол, где художники, арт-менеджеры и искусствоведы обсудят, является ли современное искусство вторым дыханием.

Последняя экскурсия пройдет 11 мая в 15:00.

Мероприятия пройдут в музее на улице Первомайской,75.

ИСТОЧНИК KP.RU

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