2019-05-07T14:42:36+03:00
Происшествия

Житель Ртищевского района до смерти забил пенсионера и получил 13 лет тюрьмы

Тот хотел прогнать мужчину
Дарья Вострикова
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Суд признал 41-летнего ранее судимого Геннадия Хохлова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 5 февраля мужчина распивал спиртное в гостях у 78-летнего гражданина. Тот попытался вечером выпроводить незваного гостя. Хохлову не понравилось такое обращение, и он сначала ударил хозяина жилища по голове, а потом начал лупить его руками и ногами, после чего ушел.

Пенсионер так бы и остался лежать в луже крови, но к нему пришел приятель и вызвал «скорую помощь».

Медики отвезли пострадавшего в больницу, где он скончался 10 февраля.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшего стала тупая сочетанная травма тела.

Еще до окончания следствия злоумышленник признал свою вину. Суд назначил ему 13 лет колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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