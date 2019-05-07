Саратовец задолжал сыну 185 тыс. рублей алиментов и 183 тыс. неустойки

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-07T14:28:21+03:00

Он не платил три года

Изменить размер текста: A A

Житель Саратова с 2016 по 2019 год задолжал своему 16-летнему сыну более 185 тыс. рублей долга по алиментам.

- Согласно одной из статей Семейного кодекса РФ, мужчина должен также оплатить неустойку в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Таким образом, гражданин накопил себе 183 тыс. рублей неустойки, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать эти деньги с должника. Суд удовлетворил требования надзорного органа.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU