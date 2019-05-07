Саратовец задолжал сыну 185 тыс. рублей алиментов и 183 тыс. неустойки
Он не платил три года
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Житель Саратова с 2016 по 2019 год задолжал своему 16-летнему сыну более 185 тыс. рублей долга по алиментам.
- Согласно одной из статей Семейного кодекса РФ, мужчина должен также оплатить неустойку в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Таким образом, гражданин накопил себе 183 тыс. рублей неустойки, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать эти деньги с должника. Суд удовлетворил требования надзорного органа.
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ИСТОЧНИК KP.RU