На Кумысной поляне микроавтобус сбил мужчину и женщину

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-07T14:10:25+03:00

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На Кумысной поляне в Саратове днем 7 мая были сбиты два пешехода.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на мужчину и женщину наехал микроавтобус.

По предварительной версии, граждане не убедились в безопасности при переходе дороги. Оба получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии бригадой «скорой помощи».

Правоохранители начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU