В Красном Куте приставы выселили мужчину из самовольно занятой квартиры
Гражданин занял жилплощадь своей матери
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В Краснокутском районе Саратовской области приставы выселили гражданина из самовольно занятой квартиры.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП, мужчина незаконно вселился в жилье, принадлежащее его матери.
Так как добровольно съехать гражданин не пожелал, в отношении него было вынесено судебное решение. Впоследствии приставы открыли исполнительное производство.
Должнику неоднократно вручались требования о выселении, но мужчина их игнорировал. Лишь после того, как с него принудительно взыскали исполнительский сбор, он освободил квартиру.
ИСТОЧНИК KP.RU