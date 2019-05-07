2019-05-07T13:44:05+03:00
Общество

В Красном Куте приставы выселили мужчину из самовольно занятой квартиры

Гражданин занял жилплощадь своей матери
Екатерина Семенова
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В Краснокутском районе Саратовской области приставы выселили гражданина из самовольно занятой квартиры.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП, мужчина незаконно вселился в жилье, принадлежащее его матери.

Так как добровольно съехать гражданин не пожелал, в отношении него было вынесено судебное решение. Впоследствии приставы открыли исполнительное производство.

Должнику неоднократно вручались требования о выселении, но мужчина их игнорировал. Лишь после того, как с него принудительно взыскали исполнительский сбор, он освободил квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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