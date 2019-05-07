2019-05-07T13:55:06+03:00
Общество

В Балакове ищут потерявшую память пенсионерку

Клич о помощи кинули в соцсетях
Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 мая, в паблике «Типичный Балаково!» соцсети «ВКонтакте» пользователь Светлана Богомолова попросила у горожан помощи в поиске пропавшей пенсионерки.

Разыскивается Валентина Никитична Овчинникова, 1948-го года рождения. Она вышла из дома две недели назад и с тех пор о ней ничего не известно.

Горожанка добавила, что пожилая женщина страдает потерей памяти и если кто-то ее обнаружит, следует сообщить об этом по телефону: 8-927-104-74-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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