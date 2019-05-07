Саратовцев предупредили об активизации грызунов

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-07T13:30:51+03:00

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Роспотребнадзор по Саратовской области предупреждает об активизации грызунов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, причинами для этого является потепление. Многие грызуны в зимние холода прячутся в хозяйственных постройках, где есть продовольственные запасы.

В Роспотребнадзоре отмечают, что Саратовская область является неблагоприятным регионом по геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Наиболее опасные очаги находятся на Кумысной поляне, а также в Аткарском, Калининском, Татищевском, Саратовском, Вольском, Лысогорском, Петровском, Базарно-Карабулакском районах.

Симптомами ГЛПС являются резкое повышение температуры до 40 градусов, боли в пояснице, мышцах, слабость.

Специалисты рекомендуют избегать ночевок в стогах сена, вовремя избавляться от бытового мусора и сухостоя, прятать продукты питания, регулярно проводить дератизацию участков и помещений. Запрещается трогать руками без резиновых перчаток трупы грызунов.

ИСТОЧНИК KP.RU