Саратовцев предупредили об активизации грызунов
Роспотребнадзор по Саратовской области предупреждает об активизации грызунов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, причинами для этого является потепление. Многие грызуны в зимние холода прячутся в хозяйственных постройках, где есть продовольственные запасы.
В Роспотребнадзоре отмечают, что Саратовская область является неблагоприятным регионом по геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Наиболее опасные очаги находятся на Кумысной поляне, а также в Аткарском, Калининском, Татищевском, Саратовском, Вольском, Лысогорском, Петровском, Базарно-Карабулакском районах.
Симптомами ГЛПС являются резкое повышение температуры до 40 градусов, боли в пояснице, мышцах, слабость.
Специалисты рекомендуют избегать ночевок в стогах сена, вовремя избавляться от бытового мусора и сухостоя, прятать продукты питания, регулярно проводить дератизацию участков и помещений. Запрещается трогать руками без резиновых перчаток трупы грызунов.
ИСТОЧНИК KP.RU