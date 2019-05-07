2019-05-07T13:54:04+03:00
Общество

В Саратове встали трамваи четырех маршрутов

Транспорт остановился в центре города
Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 мая, в Саратове встали трамваи маршрутов №№3,9, 10 и 11.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что движение встало в 14:20.

Транспорт прекратил свой путь на перекрестке улиц Рахова и Вавилова.

Одиннадцатый маршрут движется только до улицы Осипова, «девятки» и «десятки» лишь до Детского парка, а трамваи №3 не едут от Мирного переулка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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