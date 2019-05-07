Двое сотрудников обокрали строительный гипермаркет в Саратове

СЕГОДНЯ 12:57 2019-05-07T13:01:12+03:00

Они подделывали данные об оплате интернет-заказов

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В Волжском районе Саратова на крупную сумму обокрали магазин стройматериалов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, хищение товара происходило постепенно, ориентировочно, с октября 2018 года.

К преступлению полиция считает причастными двух работников магазина, одному 28 лет, другому — 31. По версии следствия, они вносили в электронную базу данных ложные сведения об оплате интернет-заказов. При этом сами похищали товар и продавали по заниженной цене.

Сумма ущерба оценивается в более чем миллион рублей, но не исключена возможность корректировки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные отправлены под подписку о невыезде.

Ранее ряд СМИ сообщали, что речь идет о гипермаркете «Леруа Мерлен».

ИСТОЧНИК KP.RU