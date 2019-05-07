Двое сотрудников обокрали строительный гипермаркет в Саратове
В Волжском районе Саратова на крупную сумму обокрали магазин стройматериалов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, хищение товара происходило постепенно, ориентировочно, с октября 2018 года.
К преступлению полиция считает причастными двух работников магазина, одному 28 лет, другому — 31. По версии следствия, они вносили в электронную базу данных ложные сведения об оплате интернет-заказов. При этом сами похищали товар и продавали по заниженной цене.
Сумма ущерба оценивается в более чем миллион рублей, но не исключена возможность корректировки.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные отправлены под подписку о невыезде.
Ранее ряд СМИ сообщали, что речь идет о гипермаркете «Леруа Мерлен».
ИСТОЧНИК KP.RU