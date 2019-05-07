2019-05-07T13:01:12+03:00
Происшествия

Двое сотрудников обокрали строительный гипермаркет в Саратове

Они подделывали данные об оплате интернет-заказов
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Волжском районе Саратова на крупную сумму обокрали магазин стройматериалов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, хищение товара происходило постепенно, ориентировочно, с октября 2018 года.

К преступлению полиция считает причастными двух работников магазина, одному 28 лет, другому — 31. По версии следствия, они вносили в электронную базу данных ложные сведения об оплате интернет-заказов. При этом сами похищали товар и продавали по заниженной цене.

Сумма ущерба оценивается в более чем миллион рублей, но не исключена возможность корректировки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные отправлены под подписку о невыезде.

Ранее ряд СМИ сообщали, что речь идет о гипермаркете «Леруа Мерлен».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В «Диктанте Победы» приняли участие все поколения балаковцев
Саратовцев встретит женщина, которая гладит картину
8 и 9 мая автобусы Саратова будут ходить по новым схемам
Саратовцы вернулись с медалями Кубка Евразии по силовому экстриму
Саратовцы вошли в топ-20 самых активных пользователей Telegram
Житель Ртищевского района до смерти забил пенсионера и получил 13 лет тюрьмы
Саратовец задолжал сыну 185 тыс. рублей алиментов и 183 тыс. неустойки
В Саратове у банка сидит голый мужчина
На Кумысной поляне микроавтобус сбил мужчину и женщину
В Саратове встали трамваи №11
В Красном Куте приставы выселили мужчину из самовольно занятой квартиры
В Балакове ищут потерявшую память пенсионерку
Саратовцев предупредили об активизации грызунов
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
Новый вице-губернатор и его секретариат обойдутся бюджету Саратовской области в 8,3 млн рублей в год
В Саратове встали трамваи №6