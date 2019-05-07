Саратовец дал взятку сотруднику ФСБ, чтобы его брата выпустили из тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-07T13:12:38+03:00

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В отношении 42-летнего саратовца возбуждено уголовное дело за взятку.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 26 апреля 2019 года 42-летний мужчина передал следователю, сотруднику федеральной службы безопасности, 100 тыс. рублей.

Он хотел подкупить стража порядка, чтобы тот был более лоялен к его брату, которого задержали за незаконное пересечение границы РФ. А именно освободил из-под стражи, поменяв ему меру пресечения на другую, не связанную с ограничением свободы.

Гражданина задержали.

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На него завели уголовное дело, расследование которого продолжается.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/707225" frameborder="0"></iframe> Взятка сотруднику ФСБ в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU