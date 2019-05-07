Саратовец дал взятку сотруднику ФСБ, чтобы его брата выпустили из тюрьмы
В отношении 42-летнего саратовца возбуждено уголовное дело за взятку.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 26 апреля 2019 года 42-летний мужчина передал следователю, сотруднику федеральной службы безопасности, 100 тыс. рублей.
Он хотел подкупить стража порядка, чтобы тот был более лоялен к его брату, которого задержали за незаконное пересечение границы РФ. А именно освободил из-под стражи, поменяв ему меру пресечения на другую, не связанную с ограничением свободы.
Гражданина задержали.
.
На него завели уголовное дело, расследование которого продолжается.
Сейчас злоумышленник находится под стражей.
Взятка сотруднику ФСБ в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU