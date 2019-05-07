2019-05-07T13:12:38+03:00
Происшествия

Саратовец дал взятку сотруднику ФСБ, чтобы его брата выпустили из тюрьмы

На заступника завели уголовное дело
Дарья Вострикова
Поделиться:
Задержанный взяткодатель. Фото регионального УФСБЗадержанный взяткодатель. Фото регионального УФСБ
Изменить размер текста:

В отношении 42-летнего саратовца возбуждено уголовное дело за взятку.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 26 апреля 2019 года 42-летний мужчина передал следователю, сотруднику федеральной службы безопасности, 100 тыс. рублей.

Он хотел подкупить стража порядка, чтобы тот был более лоялен к его брату, которого задержали за незаконное пересечение границы РФ. А именно освободил из-под стражи, поменяв ему меру пресечения на другую, не связанную с ограничением свободы.

Гражданина задержали.

.

.

На него завели уголовное дело, расследование которого продолжается.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Взятка сотруднику ФСБ в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В «Диктанте Победы» приняли участие все поколения балаковцев
Саратовцев встретит женщина, которая гладит картину
8 и 9 мая автобусы Саратова будут ходить по новым схемам
Саратовцы вернулись с медалями Кубка Евразии по силовому экстриму
Саратовцы вошли в топ-20 самых активных пользователей Telegram
Житель Ртищевского района до смерти забил пенсионера и получил 13 лет тюрьмы
Саратовец задолжал сыну 185 тыс. рублей алиментов и 183 тыс. неустойки
В Саратове у банка сидит голый мужчина
На Кумысной поляне микроавтобус сбил мужчину и женщину
В Саратове встали трамваи №11
В Красном Куте приставы выселили мужчину из самовольно занятой квартиры
В Балакове ищут потерявшую память пенсионерку
Саратовцев предупредили об активизации грызунов
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
Новый вице-губернатор и его секретариат обойдутся бюджету Саратовской области в 8,3 млн рублей в год
Двое сотрудников обокрали строительный гипермаркет в Саратове
В Саратове встали трамваи №6