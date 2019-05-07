Лже-сотрудница банка выманила у жительницы Ртищева 10 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-07T11:26:42+03:00

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Жительница Ртищева стала жертвой мошенничества.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 46-летней женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка.

Она сказала, что с банковской карты гражданки сняли деньги, поэтому нужно продиктовать все реквизиты, чтобы их вернуть. После того, как та выполнила требования, с ее счета пропало более 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU