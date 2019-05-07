Лже-сотрудница банка выманила у жительницы Ртищева 10 тыс. рублей
Деньги якобы списали с ее карты
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Жительница Ртищева стала жертвой мошенничества.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 46-летней женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка.
Она сказала, что с банковской карты гражданки сняли деньги, поэтому нужно продиктовать все реквизиты, чтобы их вернуть. После того, как та выполнила требования, с ее счета пропало более 10 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU