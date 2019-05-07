В Саратове из салона сотовой связи украли два дорогих телефона

СЕГОДНЯ 11:19 2019-05-07T11:25:54+03:00

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В отдел полиции №3 полиции Саратова обратилась 19-летняя сотрудница салона сотовой связи.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам девушки, неизвестный украл из магазина два сотовых телефона.

Общая сумма похищенного составила 60 тыс. рублей.

Выяснилось, что к краже причастен ранее задержанный 37-летний житель Тольятти. На него завели уголовное дело, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU