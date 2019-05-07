Саратовские таможенники изъяли на почте посылку со стероидами
Возбуждено уголовное дело
Фото пресс-службы саратовской таможни
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Сотрудники саратовской таможни обнаружили в посылке из Белоруссии запрещенные препараты.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе таможни, операция прошла в почтовом отделении.
Оказалось, что житель Пензы получил бандероль с двумя упаковками: 100 таблеток Methandienone и стеклянный флакон с прозрачной жидкостью 10 мл Testen. Это сильнодействующие анаболические стероиды. Ввоз их в Россию запрещен.
Фото пресс-службы саратовской таможни
По данному факту таможня возбудила уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU