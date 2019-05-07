Саратовские таможенники изъяли на почте посылку со стероидами

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-07T11:01:33+03:00

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Сотрудники саратовской таможни обнаружили в посылке из Белоруссии запрещенные препараты.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе таможни, операция прошла в почтовом отделении.

Оказалось, что житель Пензы получил бандероль с двумя упаковками: 100 таблеток Methandienone и стеклянный флакон с прозрачной жидкостью 10 мл Testen. Это сильнодействующие анаболические стероиды. Ввоз их в Россию запрещен.

Фото пресс-службы саратовской таможни

По данному факту таможня возбудила уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU