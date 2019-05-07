Трем неудавшимся наркобаронам из Таджикистана не удалось разжалобить саратовский суд

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-07T11:00:28+03:00

Каждому придется отсидеть как минимум девять лет

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Ленинский районный суд приговорил трех граждан Республики Таджикистан в возрасте от 25 до 28 лет к лишению свободы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, они получили 19,5 грамма героина, часть из которого 25 апреля они поместили в тайник, а другую оставили при себе, чтобы продавать.

Однако их задержали в этот же день. В итоге двое злоумышленников получили десять лет тюрьмы, а один девять.

Они попытались обжаловать столь суровый по их мнению приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда осталась непреклонна.

ИСТОЧНИК KP.RU