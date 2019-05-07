В Балашове сахарный комбинат и элеватор загрязняли окружающую среду

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-07T10:58:44+03:00

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Прокуратура Балашова выявила нарушения соблюдения требований природоохранного законодательства.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, у АО «Родничковский элеватор» и ООО «Балашовский сахарный комбинат» отсутствовали планы мероприятий по выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух при плохой погоде.

В адрес гендиректоров предприятий внесли представления, после чего нарушения устранили. Кроме того, виновных лиц оштрафовали на 2 тыс. рублей

ИСТОЧНИК KP.RU