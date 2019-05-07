2019-05-07T10:57:38+03:00
Происшествия

Ревнивой жительнице Саратова отказались смягчать срок за убийство своего парня

Ей дали восемь лет колонии
Дарья Вострикова
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Заводской районный суд 24 декабря 2018 приговорил 44-летнюю жительницу Саратова к восьми годам лишения свободы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, вечером 19 августа 2018 года она поссорилась со своим 44-летним возлюбленным в квартире на Омской улице. Женщина из ревности вонзила ему в сердце нож длиной 11 см, из-за чего он скончался на месте.

Она попыталась обжаловать приговор, утверждая что защищалась от возлюбленного, однако решение суда осталось таким же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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