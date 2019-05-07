Валерий Радаев отправился на совещание с генпрокурором Чайкой
Они обсудят мусорную реформу
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 7 мая, отправился в Екатеринбург.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, там проходит совещание под руководством генерального прокурора РФ Юрия Чайки, посвященное ситуации с реформой ТКО.
В Саратовской области введены в эксплуатацию два мусороперерабатывающих комплекса. Уже создана система переработки и утилизации отходов Левобережья. К 1 сентября запланирован переход на новую систему обращения с отходами.
ИСТОЧНИК KP.RU