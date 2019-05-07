2019-05-07T10:56:25+03:00
Общество

Валерий Радаев отправился на совещание с генпрокурором Чайкой

Они обсудят мусорную реформу
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 7 мая, отправился в Екатеринбург.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, там проходит совещание под руководством генерального прокурора РФ Юрия Чайки, посвященное ситуации с реформой ТКО.

В Саратовской области введены в эксплуатацию два мусороперерабатывающих комплекса. Уже создана система переработки и утилизации отходов Левобережья. К 1 сентября запланирован переход на новую систему обращения с отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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