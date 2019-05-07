2019-05-07T10:55:47+03:00
Происшествия

Водитель из Новоузенска заплатит 200 тыс. рублей за пьяную езду

Он не захотел даже проходить медицинское освидетельствование
Дарья Вострикова
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Суд признал 34-летнего жителя Новоузенска виновным в нетрезвой езде и отказе проходить медицинское освидетельствование.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в июне 2016 года мужчину уже лишали прав на полтора года, наказание он не отбывал.

Ночью 25 февраля он сел нетрезвым за руль и ехал на своем ВАЗ-21102 по Новоузенску.

На Рабочей улице его остановила полиция. Экспертиза показала, что мужчина был пьян.

За это правонарушение суд приговорил его к лишению прав на полтора года и штрафу в 200 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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