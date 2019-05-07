Балашовец пришел в гости, купил наркотики и получил срок
Ему дали четыре года колонии
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Суд признал 28-летнего балашовца виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено что подсудимый вечером 1 октября пришел к знакомому в гости. Он взял у приятеля телефон чтобы купить себе наркотики, перевел продавцу более 1 тыс. рублей и пошел забирать товар.
Злоумышленник прибыл на место заказа и взял 1,46 грамм синтетики. В тот же день его задержала полиция.
Мужчина так и не признал свою вину, однако ему дали четыре года колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU