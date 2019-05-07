Балашовец пришел в гости, купил наркотики и получил срок

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-07T10:30:54+03:00

Ему дали четыре года колонии

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Суд признал 28-летнего балашовца виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено что подсудимый вечером 1 октября пришел к знакомому в гости. Он взял у приятеля телефон чтобы купить себе наркотики, перевел продавцу более 1 тыс. рублей и пошел забирать товар.

Злоумышленник прибыл на место заказа и взял 1,46 грамм синтетики. В тот же день его задержала полиция.

Мужчина так и не признал свою вину, однако ему дали четыре года колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU