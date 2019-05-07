В Саратове алкоголик полез за выпивкой по простыням и застрял на кондиционере
В Кировском районе Саратове спасатели сняли мужчину, застрявшего на кондиционере.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», мужчину закрыла в дома на улице Гришаева,4, его мать. Она хотела, чтобы ее ребенок прекратил злоупотреблять спиртным.
В погоне за дозой мужчину ничего не могло остановить. Он сплел веревку из простыней и по ней начал спускаться из квартиры на четвертом этаже.
Однако спуститься он смог только на этаж ниже, после чего сел на кондиционер и его путь застопорился. Гражданина заметили полицейские, которые добрались до «птенца» через квартиру третьего этажа и спустили его вниз.
Прибывшие врачи осмотрели мужчину, помощь медиков ему не понадобилась.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU