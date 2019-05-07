2019-05-07T10:08:17+03:00
Происшествия

В Саратове алкоголик полез за выпивкой по простыням и застрял на кондиционере

Снимать его оттуда пришлось спасателям
Дарья Вострикова
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В Кировском районе Саратове спасатели сняли мужчину, застрявшего на кондиционере.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», мужчину закрыла в дома на улице Гришаева,4, его мать. Она хотела, чтобы ее ребенок прекратил злоупотреблять спиртным.

В погоне за дозой мужчину ничего не могло остановить. Он сплел веревку из простыней и по ней начал спускаться из квартиры на четвертом этаже.

Однако спуститься он смог только на этаж ниже, после чего сел на кондиционер и его путь застопорился. Гражданина заметили полицейские, которые добрались до «птенца» через квартиру третьего этажа и спустили его вниз.

Прибывшие врачи осмотрели мужчину, помощь медиков ему не понадобилась.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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