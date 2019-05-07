В Саратовской области надоили более 40 тыс. тонн молока

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-07T09:47:45+03:00

В производстве лидирует пять районов региона

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На сельхозпредприятиях Саратовской области надоили более 40,2 тыс. тонн молока, что составляет 102,2% к уровню 2018 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, в производстве продукции лидируют Марксовский, Татищевский, Базарно-Карабулакский, Калининский и Новобурасский районы.

С одного животного за день получают примерно 17,2 кг молока.

ИСТОЧНИК KP.RU