Саратовец обманул пенсионера на 1,6 млн рублей, пообещав открыть бизнес

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-07T09:32:20+03:00

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В Саратове полиция вчера, 6 мая, раскрыла мошенничество на 1,6 млн рублей.

- В отдел 65-летний мужчина обратился 18 января. Он рассказал, что в период с ноября 2017 года по февраль 2018 неизвестный под предлогом открытия бизнеса забрал у него крупную сумму, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 54-летнего ранее не судимого гражданина. Ему выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU