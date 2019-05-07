В Алгае у безалаберной матери отобрали восьмилетнюю дочку
Она не хотела даже начать приглядывать за малышкой
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Суд принял решение лишить 26-летнюю мать из Алгая родительских прав.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, женщина отказалась от воспитания своей восьмилетней дочери в 2018 году, после чего ребенка передали под опеку.
За все это время гражданка так и не захотела взяться за ум. Она пришла к ней только один раз.
Суд удовлетворил требования опекуна забрать у матери-кукушки дочку.
ИСТОЧНИК KP.RU