2019-05-07T09:04:40+03:00
Происшествия

В Алгае у безалаберной матери отобрали восьмилетнюю дочку

Она не хотела даже начать приглядывать за малышкой
Дарья Вострикова
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Суд принял решение лишить 26-летнюю мать из Алгая родительских прав.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, женщина отказалась от воспитания своей восьмилетней дочери в 2018 году, после чего ребенка передали под опеку.

За все это время гражданка так и не захотела взяться за ум. Она пришла к ней только один раз.

Суд удовлетворил требования опекуна забрать у матери-кукушки дочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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