Стрелюхин: Окажем всю необходимую помощь семье погибшего в Шереметьеве

СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-07T09:03:54+03:00

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Глава Энгельсского района Александр Стрелюхин ответил на вопрос «КП-Саратов», какая будет оказана помощь семье погибшего 5 мая в катастрофе в аэропорту Шереметьево военного из Энгельса Алексея Гультайчука.

Напомним, прапорщик, служивший в Оленегорске, вылетал из Москвы в Мурманск на Sukhoi Superjet 100. Самолет загорелся при жесткой посадке, погибли 40 пассажиров и один член экипажа.

- Действительно, он возвращался после отпуска в Сочи в Мурманскую область, где служил по контракту. В Энгельсе у него остались жена с маленьким ребенком, родители.

С его отцом, Сергеем Васильевичем, мы вчера поговорили. Все, что нужно сделать и оказать в рамках необходимой помощи, — мы окажем. Должна еще проводиться генетическая экспертиза. Конечно, мы поможем и в похоронах — все, что будет нужно. Отец об этом знает. Тяжело разговаривать с человеком, когда он потерял 27-летнего сына. Выразил ему свои соболезнования, — сказал Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU