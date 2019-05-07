2019-05-07T08:56:06+03:00
Происшествия

В Марксе два рецидивиста украли у пенсионерки телевизор, телефон и еду

Потерпевшая оценила ущерб в 30 тыс. рублей
Ольга Муравлёва
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В Марксе Саратовской области полицейские вчера, 6 мая, нашли подозреваемых в краже.

- В тот же день с утра в отдел поступило заявление от 45-летней женщины. Она рассказала, что ночью из квартиры ее матери по улице Дорожная кто-то украл телевизор Shivaki STV-40LED15, мобильник Samsung и еду. Потерпевшая оценила ущерб в 30 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили дело и задержали двух рецидивистов — 30 и 44-летнего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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