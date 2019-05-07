В Ртищеве мужчина избил 78-летнего пенсионера и получил 13 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 08:38 2019-05-07T08:47:19+03:00

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Суд признал виновным 41-летнего жителя Ртищевского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 5 февраля 2019 года он распивал спиртное в гостях у 78-летнего мужчины. Около 22:00 хозяин квартиры попытался выгнать гостя, на что тот ответил кулаками.

Утром на следующий день он ушел из квартиры, а пенсионера госпитализировали в районную больницу, где 10 февраля он умер от телесных повреждений.

Мужчине дали 13 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU