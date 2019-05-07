В Саратове дорожает капуста

СЕГОДНЯ 08:27 2019-05-07T08:28:56+03:00

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В Саратовской области стремительно дорожает капуста.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, за неделю, с 22 по 29 апреля, капуста поднялась в цене на 8%. При этом за предыдущую неделю, с 15 по 22 апреля, подорожание составило 4,9%.

На 2,7% подорожала морковь, на 2,2% — репчатый лук.

Также выросли цены на пшено, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, соль, свинина, творог, яйца.

Дешевле стали мука, сахар, гречка, куры, огурцы, помидоры, картофель.

ИСТОЧНИК KP.RU