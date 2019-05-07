В квартире в Саратове сын до смерти забил мать книгой

СЕГОДНЯ 08:14 2019-05-07T08:14:21+03:00

Полиции он сначала не признался, что избил пенсионерку

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Следователи из Ленинского района Саратова задержали 49-летнего мужчину. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 70-летней женщины.

Напомним, 4 мая в квартире на 3-й Степной улице нашли тело пенсионерки с тупой сочетанной травмой головы и тела, с переломами ребер и повреждением внутренних органов.

- Предполагаемым злоумышленником оказался сын погибшей. Он признался в содеянном, его заключили под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Следствие считает, что в ночь с 3 на 4 мая на телефон женщины пришло смс. Сын захотел его прочитать, но текст не открывался. Мужчина подумал, что у карты телефона не хватает памяти, и стал удалять с нее информацию.

Пенсионерка попыталась остановить сына, считая, что он сотрет что-то важное. На это пьяный гражданин ударил мать по голове книгой в твердом переплете, а женщина ответила ему пощечиной.

Злоумышленник продолжил бить родственницу томиком и вытолкнул из комнаты. Уже в коридоре он стал избивать ее кулаком в грудь и живот, а после лег спать.

На утро он нашел ее мертвую и вызвал «скорую». Медики подтвердили его опасения.

Прибывшей полиции сын рассказал, что не знает, кто избил его мать, однако после раскололся.

Пока мужчина под стражей, расследование идет полным ходом.

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ИСТОЧНИК KP.RU