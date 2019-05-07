Инспекторы ДПС на Славянской площади попались на вымогательстве взятки

СЕГОДНЯ 07:56 2019-05-07T08:28:06+03:00

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В Саратове бывшему инспектору полка ДПС грозит срок за вымогательство взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 13 декабря 2018 года двое правоохранителей стояли на стационарном посту на Славянской площади. Они остановили автомобиль с прицепом. Выяснилось, что у водителя нет на него документов.

Вместо того, чтобы составить протокол, сотрудники полиции потребовали у водителя 10 тыс. рублей, но так как наличных денег у него с собой не было, его отпустили, чтобы он снял их с карточки.

Шофер вместо этого написал заявление в правоохранительные органы. В тот же день деньги были переданы. Однако сотрудники собственной безопасности задержали злоумышленников.

Один из инспекторов полностью признал вину. В отношении него уголовное дело было закрыто, его оштрафовали на 5 тыс. рублей. Расследование в отношении второго продолжается.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, данный сотрудник был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU