Исаев сделал выговоры главам двух районов за плохую уборку бульвара на Рахова
Мэр потребовал наказать виновных чиновников
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Глава Саратова Михаил Исаев объявил выговоры главам администраций двух районов.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, речь идет об Игоре Молчанове, который возглавляет администрацию Октябрьского района, и Алексее Постнове – руководителе Фрунзенского района.
Причиной дисциплинарного наказания стало неудовлетворительное состояние бульвара по улице Рахова.
Также замечание объявлено главе администрации заводского района Сергею Червякову. Причина – несвоевременная уборка.
Михаил Исаев потребовал от глав районов, чтобы они в свою очередь наказали ответственных за благоустройство чиновников.
ИСТОЧНИК KP.RU