Исаев сделал выговоры главам двух районов за плохую уборку бульвара на Рахова

СЕГОДНЯ 20:39 2019-05-06T20:39:32+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев объявил выговоры главам администраций двух районов.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, речь идет об Игоре Молчанове, который возглавляет администрацию Октябрьского района, и Алексее Постнове – руководителе Фрунзенского района.

Причиной дисциплинарного наказания стало неудовлетворительное состояние бульвара по улице Рахова.

Также замечание объявлено главе администрации заводского района Сергею Червякову. Причина – несвоевременная уборка.

Михаил Исаев потребовал от глав районов, чтобы они в свою очередь наказали ответственных за благоустройство чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU