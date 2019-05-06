Панков — однопартийцам: Формализм в работе с людьми недопустим

СЕГОДНЯ 18:22 2019-05-06T18:29:44+03:00

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На встрече в Вольске секретари местных и первичных отделений «Единой России» рассказали о работе в интересах вольчан и участии в общественной жизни города.

Секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Николай Панков подчеркнул, что в работе с людьми формализм недопустим.

- Иногда коллеги говорят: надо сделать запрос на такое-то министерство, чтобы получить данные о реализации партпроектов. Но если партиец, который этот проект ведет, не знает данных по своему району, значит, он не живет этим проектом. В чем тогда смысл нашей работы? Надо не только знать все по партийным проектам, но и реализовывать в Вольске свои, по которым будут знать наш город. И доверия к партии будет больше, — обратился к однопартийцам Николай Панков.

Секретарь первичного отделения «Комсомолец» Людмила Солкина рассказала о проблемах с вывозом мусора. С августа не отлажена работа по ряду адресов. Вместо мусоровывозящей компании свалки приходится ликвидировать местной администрации.

Районные депутаты подняли вопрос о более эффективной реализации программы капремонта. Например, в поселке Сенном за два года ни один дом капитально не отремонтирован.

Как отметила секретарь первичного отделения «Ярославское» Татьяна Палутина, важно с детства формировать бережное, уважительное отношение к малой Родине.

- Для этого мы проводим конкурсы на лучший ученический класс, экологические акции по спасению вольского леса, — рассказала она.

Николай Панков отметил, что решение таких практических вопросов на благо людей — важная задача партии.

- Надо оказывать жителям реальную помощь, чтобы они хотели доверять нам свои проблемы. Не надо бояться открыто говорить обо всем, что волнует. У нас есть возможность обращаться за поддержкой к действующей власти, в прокуратуру, в другие ответственные структуры. Но в первую очередь, давайте спрашивать с себя, — подвел итог встречи Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU