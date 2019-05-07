В Саратове ожидается гроза

СЕГОДНЯ 06:06 2019-05-07T06:06:06+03:00

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В Саратовской области 7 мая ожидается переменная облачность.

Как сообщили «КП-Саратов» в Гидрометцентре региона, утром и днем возможны дожди, они будут сопровождаться грозами.

Кроме того, утром ожидается туман.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 19 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до 26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU