В Саратове ожидается гроза
Ветер будет шквалистым
В Саратове ожидается дождьФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области 7 мая ожидается переменная облачность.
Как сообщили «КП-Саратов» в Гидрометцентре региона, утром и днем возможны дожди, они будут сопровождаться грозами.
Кроме того, утром ожидается туман.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 19 м/с.
Днем столбик термометра поднимется до 26 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU