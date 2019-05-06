Жительнице Саратова продали на рынке мясо с опарышем

СЕГОДНЯ 16:35 2019-05-06T16:55:45+03:00

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Сегодня, 6 мая, перепуганная покупкой с сюрпризом горожанка опубликовала сообщение об этом в группе «Женский Саратов» соцсети «ВКонтакте».

По словам анонимного автора, она купила мясо на рынке «Шарик» в Заводском районе и сварила из него суп. На следующий день в кастрюле женщина обнаружила личинку какого-то насекомого.

Горожанка беспокоится, может ли это существо принести заразу в их дом, ведь едой потчевали и ребенка. Также непонятен вопрос, куда жаловаться, ведь на рынке мясо продают без чеков.

Местные жители написали в комментариях, что, скорее всего, неожиданный гость — это куколка бабочки, и ничего опасного в том, что она полежала в кастрюле, нет. И вообще насекомое это полезный белок, поэтому повода для беспокойства нет.

Женская часть Саратова добавила, что у них не раз бывали такие ситуации и успокоили перепуганного автора.

ИСТОЧНИК KP.RU