В Саратове взяли под стражу убийцу возлюбленной из-за унижений

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-06T16:13:06+03:00

Мужчина избил ее и продолжил пить

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В отношении 41-летнего саратовца завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 2 мая мужчина пил спиртное со своей сожительницей в квартире на Соляной улице. Гражданин начал упрекать возлюбленную во встречах с соседом. Та стала унижать обидчика, тогда он взял в руки бутылку и принялся охаживать женщину.

Выместив гнев, злоумышленник продолжил пить, не обращая внимания на лежащее тело.

Следующим утром саратовец понял, что подруга мертва, и вызвал «скорую помощь». Медики преподнесли ему эту же новость.

Сейчас мужчина задержан и находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU