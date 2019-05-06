В Саратове взяли под стражу убийцу возлюбленной из-за унижений
В отношении 41-летнего саратовца завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 2 мая мужчина пил спиртное со своей сожительницей в квартире на Соляной улице. Гражданин начал упрекать возлюбленную во встречах с соседом. Та стала унижать обидчика, тогда он взял в руки бутылку и принялся охаживать женщину.
Выместив гнев, злоумышленник продолжил пить, не обращая внимания на лежащее тело.
Следующим утром саратовец понял, что подруга мертва, и вызвал «скорую помощь». Медики преподнесли ему эту же новость.
Сейчас мужчина задержан и находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU