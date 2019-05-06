2019-05-06T15:41:52+03:00
Общество

Дорожная организация задолжала рабочим 2 млн рублей

Руководителю внесено предостережение
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова прокуратура выявила нарушения трудового законодательства на 2 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ООО «Оптима» задолжало 139 работникам зарплату за февраль 2019 года.

Руководителю предприятия, занимающегося строительством автодорог, внесено представление. Он был оштрафован, а также в присутствии трудового коллектива ему внесено предостережение.

Долг по зарплате после этого был полностью погашен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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