Дорожная организация задолжала рабочим 2 млн рублей
Руководителю внесено предостережение
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В Ленинском районе Саратова прокуратура выявила нарушения трудового законодательства на 2 млн рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ООО «Оптима» задолжало 139 работникам зарплату за февраль 2019 года.
Руководителю предприятия, занимающегося строительством автодорог, внесено представление. Он был оштрафован, а также в присутствии трудового коллектива ему внесено предостережение.
Долг по зарплате после этого был полностью погашен.
ИСТОЧНИК KP.RU