На майские праздники не пойдут несколько автобусов из Саратова

СЕГОДНЯ 15:20 2019-05-06T15:41:49+03:00

Нельзя будет доехать в Петровск и Балашов

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В связи с майскими праздниками с 9 по 12 мая междугородние автобусы будут ходить по измененному расписанию.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, 9-11 мая отменяются рейсы маршрута №632 Петровск — Саратов.

В облцентр не поедет транспорт в 06:00, 07:40, 13:00 и 16:00, а обратно — в 09:20, 10:40, 16:30 и 19:15.

Автобус из Петровска не поедет 12 мая в 07:00 и в Саратов в 10:00.

Ограничения коснутся рейса №603 Балашов — Саратов.

11 мая не пойдет автобус из областного центра в 12:30, а на следующий день в 06:00 из Балашова.

ИСТОЧНИК KP.RU