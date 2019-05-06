На майские праздники не пойдут несколько автобусов из Саратова
Нельзя будет доехать в Петровск и Балашов
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В связи с майскими праздниками с 9 по 12 мая междугородние автобусы будут ходить по измененному расписанию.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, 9-11 мая отменяются рейсы маршрута №632 Петровск — Саратов.
В облцентр не поедет транспорт в 06:00, 07:40, 13:00 и 16:00, а обратно — в 09:20, 10:40, 16:30 и 19:15.
Автобус из Петровска не поедет 12 мая в 07:00 и в Саратов в 10:00.
Ограничения коснутся рейса №603 Балашов — Саратов.
11 мая не пойдет автобус из областного центра в 12:30, а на следующий день в 06:00 из Балашова.
ИСТОЧНИК KP.RU