Саратовские чирлидерши взяли «бронзу» всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-06T15:39:58+03:00

В сольной программе они заняли второе место

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С 4 по 5 мая в Москве прошли всероссийские соревнования по чир спорту в рамках чемпионата стран восточной Европы.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие более 3 тыс. человек из 37 регионов России.

Саратовские спортсменки из клуба «ДиаМонд» взяли «бронзу» в групповой программе и «серебро» в сольной.

ИСТОЧНИК KP.RU