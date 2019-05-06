Саратовские чирлидерши взяли «бронзу» всероссийских соревнований
В сольной программе они заняли второе место
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С 4 по 5 мая в Москве прошли всероссийские соревнования по чир спорту в рамках чемпионата стран восточной Европы.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие более 3 тыс. человек из 37 регионов России.
Саратовские спортсменки из клуба «ДиаМонд» взяли «бронзу» в групповой программе и «серебро» в сольной.
ИСТОЧНИК KP.RU