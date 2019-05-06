В Энгельсе появился «Троллейбус Победы»
Он будет ездить в майские праздники
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Сегодня в Энгельсе начал ходить «Троллейбус Победы», который следует по маршруту №8.
Как сообщили «КП-Саратов» в районной администрации, поездка на этом транспорте будет под песни и стихи военных лет. Салон украшен праздничной атрибутикой и памятными транспарантами, которые рассказывают истории героев.
Кроме того, 9 мая коллектив троллейбуса и его пассажиры вместе со всей Россией почтят память павших минутой молчания.
Проехаться на этом транспорте могут все желающие с 6 по 9 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU