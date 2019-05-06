В День Победы в Энгельсе перекроют несколько улиц

СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-06T15:04:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В День Победы, 9 мая, в Энгельсе перекроют движение для водителей на нескольких улицах.

Как рассказали «КП-Саратов» в районной администрации, ограничения коснутся улицы Горького на участке от Тельмана до набережной, по улице Тельмана на участке от Горького до Волоха, на подъезде к школе №33 от улицы Тельмана и на улице Тихой от Тельмана до Ленина.

Дороги будут перекрыты с 10:00 до 20:00.

Кроме того, с 07:00 до 10:00 нельзя будет попасть на Заводскую улицу в поселке Приволжский на участке от Заводской до МБУ ДК «Восход».

ИСТОЧНИК KP.RU