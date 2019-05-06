В День Победы в Энгельсе перекроют несколько улиц
Ограничения продлятся до 20:00
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В День Победы, 9 мая, в Энгельсе перекроют движение для водителей на нескольких улицах.
Как рассказали «КП-Саратов» в районной администрации, ограничения коснутся улицы Горького на участке от Тельмана до набережной, по улице Тельмана на участке от Горького до Волоха, на подъезде к школе №33 от улицы Тельмана и на улице Тихой от Тельмана до Ленина.
Дороги будут перекрыты с 10:00 до 20:00.
Кроме того, с 07:00 до 10:00 нельзя будет попасть на Заводскую улицу в поселке Приволжский на участке от Заводской до МБУ ДК «Восход».
ИСТОЧНИК KP.RU