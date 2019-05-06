Саратовские школьники представили проект «Школы будущего» для особенных детей

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-06T15:26:04+03:00

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В рамках реализации проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» в гимназии №4 Саратова прошел открытый «Урок доброты». Занятие прошло под девизом: «Дети должны учиться вместе». Уроки проводятся по инициативе координатора проекта, депутата Саратовской областной думы Евгения Ковалева.

Участие в открытом уроке приняли местный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» Волжского района Алексей Лесюта, а также родители второклассников. Задача занятий — сформировать у школьников толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

На «Уроке доброты» использовались интерактивные методы обучения: ролевые игры, опросы, обсуждения, просмотры фильмов. Активное включение в игры и обсуждения дало ребятам возможность прочувствовать на себе разные ситуации, в которых может оказаться человек с инвалидностью, и самостоятельно сделать выводы, а также поделиться с другими своими мыслями. В ходе занятия использовался наглядный материал: социальные ролик «Подсказка» и мультфильм «Подарок», азбука Брайля, фотографии, который позволяет детям лучше запомнить и усвоить новые понятия.

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Класс разделился на три команды. Каждая из них представила проект «Школы будущего», школу, в которой есть все необходимые приспособления и условия для их сверстников с инвалидностью. Данные проекты ребятам заранее предложили подготовить дома.

- Самое главное — дети делают все выводы самостоятельно и ощущают новизну открытия, что помогает лучше закрепить пройденный материал. Это способствует нравственному и духовному развитию детей, формированию атмосферы дружбы, уважения, взаимопонимания и поддержки в школьном коллективе, формированию толерантного отношения к людям, — отметила учитель начальных классов Вера Ефимова.

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Один из ребят рассказал, как нужно помогать людям, имеющим нарушения зрительного аппарата, он попросил не забывать, что они «такие же, как мы, только им нужно чуть-чуть помогать».

В конце детям предложить нарисовать по три смайлика, из которых на плакате выстроить слоган «Дети должны учиться вместе». Именно он и стал девизом этого урока.

- Каждый урок, проводимый в общеобразовательном учреждении уникальный по-своему. Уроки способствуют формированию правильного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, воспитывая в подрастающем поколении чувство милосердия и уважительного отношения к особенным людям, — отметил координатор проекта «Единая страна — доступная среда», депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU