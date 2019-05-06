Саратовцы заплатят полмиллиона за незаконную съемку майских праздников с квадрокоптера
Это предупреждение о штрафах распространила полиция
За несогласованный квадрокоптер в небе владельца могут оштрафовать на круглую суммуФото: Андрей МИНАЕВ
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Саратовскую область ожидают майские праздники, которые не обойдутся без массовых мероприятий: концертов, шествий, демонстраций.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданам напоминают: несмотря на желания запечатлеть такие моменты жизни на квадрокоптер, делать это без разрешения категорически нельзя.
Согласно кодексу РФ, за незаконную съемку граждане заплатят до 50 тыс. рублей, а юридические лица могут отдать полмиллиона рублей.
Поэтому нарушать правила использования воздушного пространства не рекомендуется.
ИСТОЧНИК KP.RU