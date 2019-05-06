2019-05-06T15:05:19+03:00
Общество

Саратовцы заплатят полмиллиона за незаконную съемку майских праздников с квадрокоптера

Это предупреждение о штрафах распространила полиция
Дарья Вострикова
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За несогласованный квадрокоптер в небе владельца могут оштрафовать на круглую суммуЗа несогласованный квадрокоптер в небе владельца могут оштрафовать на круглую суммуФото: Андрей МИНАЕВ
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Саратовскую область ожидают майские праздники, которые не обойдутся без массовых мероприятий: концертов, шествий, демонстраций.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданам напоминают: несмотря на желания запечатлеть такие моменты жизни на квадрокоптер, делать это без разрешения категорически нельзя.

Согласно кодексу РФ, за незаконную съемку граждане заплатят до 50 тыс. рублей, а юридические лица могут отдать полмиллиона рублей.

Поэтому нарушать правила использования воздушного пространства не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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