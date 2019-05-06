Трех слесарей из ершовского депо оштрафовали за кражу деталей от тепловоза
Сумма ущерба превысила 400 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Суд признал виновными в краже трех слесарей ершовского депо.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, в течение 2018 года работники по ремонту подвижного состава Сервисного локомотивного депо «Ершовское» — филиала «Южный» ООО «ЛокоТехСервис» похищали составные части от тепловозов.
Общая сумма ущерба превысила отметку в 400 тыс. рублей.
Все фигуранты дела признали свою вину, раскаялись и возместили ущерб. Их обязали выплатить штраф в 160 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU