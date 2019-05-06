В Саратовской области обнаружили некачественное лекарство от диареи из Испании

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-06T14:40:51+03:00

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявило лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препарате «Антидиарейко» (серия L-019, срок годности до 09.2021) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA», Испания. Он не соответствует установленным требованиям по показателям «количественное определение витамина D3», «количественное определение витамина А», «количественное определение витамина В1» и «количественное определение колистина сульфата», — рассказали «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Теперь реализация серии препарата приостановлена.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU