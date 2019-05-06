Жителя Советского района заключили под стражу за убийство тещи

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-06T14:05:51+03:00

Он заколол ее ножом

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Под стражу взят 20-летний ранее судимый житель Советского района. Он обвиняется в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 3 мая 2019 года около 23:00 он пришел в квартиру своей 42-летней тещи и начал обвинять ее в разрушении собственного брака.

От слов мужчина перешел к удару гаечным ключом по голове, а потом и вовсе взял нож и ударил обидчицу несколько раз ножом в спину, после чего ушел.

На следующий день соседи женщины обнаружили, что дверь в квартиру открыта, а в коридоре лежит сама хозяйка жилища в луже крови.

Прибывшие медики констатировали ее смерть.

Предполагаемого убийцу задержали, он во всем сознался.

На него завели уголовное дело, расследование которого продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU