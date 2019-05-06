Жителя Советского района заключили под стражу за убийство тещи
Под стражу взят 20-летний ранее судимый житель Советского района. Он обвиняется в убийстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 3 мая 2019 года около 23:00 он пришел в квартиру своей 42-летней тещи и начал обвинять ее в разрушении собственного брака.
От слов мужчина перешел к удару гаечным ключом по голове, а потом и вовсе взял нож и ударил обидчицу несколько раз ножом в спину, после чего ушел.
На следующий день соседи женщины обнаружили, что дверь в квартиру открыта, а в коридоре лежит сама хозяйка жилища в луже крови.
Прибывшие медики констатировали ее смерть.
Предполагаемого убийцу задержали, он во всем сознался.
На него завели уголовное дело, расследование которого продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU