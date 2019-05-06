Саратов ждет гроза со шквалистым ветром

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-06T14:01:12+03:00

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Завтра, 7 мая, Саратов ожидает гроза и шквалистый ветер, порывы которого усилятся до 15-17м/с.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, непогода ожидается ночью, днем будет небольшой дождь. Столбик термометра поднимется с +10 градусов до +25.

Горожан призывают быть осторожными на дорогах, ведь в грозу повышается риск возникновения аварий, а также возможен обрыв линий электропередач и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU