Саратов ждет гроза со шквалистым ветром
Возможен обрыв линий электропередач и связи
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Завтра, 7 мая, Саратов ожидает гроза и шквалистый ветер, порывы которого усилятся до 15-17м/с.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, непогода ожидается ночью, днем будет небольшой дождь. Столбик термометра поднимется с +10 градусов до +25.
Горожан призывают быть осторожными на дорогах, ведь в грозу повышается риск возникновения аварий, а также возможен обрыв линий электропередач и связи.
ИСТОЧНИК KP.RU