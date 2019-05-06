Оползни в Саратове помогли Михаилу Исаеву повысить медиарейтинг

СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-06T13:48:09+03:00

Он занял второе место среди глав столиц регионов в ПФО

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Глава Саратова Михаил Исаев по итогам апреля занял второе место в рейтинге глав столиц субъектов регионов ПФО.

Как сообщили в агентстве «Медиалогия», он поднялся на одну ступень.

Эксперты пришли к выводу, что причинами роста рейтинга Исаева стала презентация проекта скоростного трамвая на совещании со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, скандал с молодой матерью, которую отправили жаловаться в ООН, а также ситуация с оползнями в Саратове.

Глава гордумы Виктор Малетин, напротив, потерял один пункт в рейтинге и занял 25-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU